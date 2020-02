"Hunters": Schrille Nazi-Jagd im Trash-Movie-Style

Starke Figuren mit hochkarätiger Besetzung

Auch die Besetzung ist hochkarätig: Al Pacino spielt in seiner ersten großen Serienrolle Meyer Offerman. Der Holocaust-Überlebende ist Initiator und graue Eminenz der Nazi-Jäger. In – angeblich nicht sehr authentischem – Jiddisch lässt er Lebensweisheiten in Form von One-Liner vom Stapel, z.B.: "Hell is not so bad as the way to it!"

Seine Gegenspielerin auf der Seite der Nazi ist die großartige Lena Olin. Sie ist offenbar der eiskalte Mastermind hinter der Nazi-Verschwörung: "We are the good guys, we are trying to save the world", ist ihre Missionsbeschreibung. Wer es anders sieht, wird mit Taten überzeugt, die meistens nicht schön anzuschauen sind.