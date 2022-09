Der (Serien-)Cast von "I used to be famous"

Die Namen des Casts mögen euch wahrscheinlich im ersten Moment nichts sagen, aber ihr kennt sie bestimmt: Skrein ist vor allem durch "Game of Thrones", "Maleficent 2“ und "Deadpool" berühmt geworden. Die Mutter von Stevie wird von Eleanor Matsuura gespielt, die ihr wahrscheinlich schon in "The Walking Dead" oder "Wonder Woman" gesehen habt. Auch "Bridgerton"- und "The Crown“-Star Lorraine Ashbourne ist mit an Bord.

Am Regiesessel sitzt Eddie Sternberg, der 2015 mit einem gleichnamigen Kurzfilm auf sich aufmerksam machte, der sich demselben Phänomen annahm. Nun hat Sternberg daraus für Netflix einen Spielfilm gezaubert, den sich zumindest Pop-Fans keinesfalls entgehen lassen sollten.

"I used to be famous" ist ab 16. September auf Netflix zu sehen.