Seid ihr bereit, euch wieder in den gelben Wahnsinn zu stürzen? Nach drei "Ich, einfach unverbesserlich"-Filmen sowie drei Spin-offs mit den "Minions" kommt diesen Sommer "Ich, einfach unverbesserlich 4".

Perfektes Timing, denn so wie die gelbe, strahlende Sonne sollen uns die zum Quietschen süßen Minions ein Lächeln auf's Gesicht zaubern. Auch den grumpy Gru mit einem weichen Herzen und seinen drei hyperaktiven Mädchen haben wir vermisst. "It's so fluffy, I am gonna die!" bleibt dank GIFs und der Meme-Welt unvergessen und ikonisch. Ach, wie froh wir doch sind, bei den Abenteuern der ungewöhnlichen Familie bald wieder mitfiebern zu dürfen ...

In diesem Sinne: Seht euch hier den gewohnt lustigen und chaotischen Trailer an.