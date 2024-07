Ich – einfach unverbesserlich 4: Gibt es eine Post-Credit-Szene?

Sobald die Minions mitmischen, folgen in einem Film so viele Gags, dass man sie kaum zählen kann. Das ist auch im neuen Animationsvergnügen "Ich – einfach unverbesserlich 4"so: Dort müssen die gelben Chaoten Gru und dessen Familie vor einem Kakerlaken-Schurken schützen und ein paar von ihnen verwandeln sich sogar in Superminions oder Mega Minions. Doch ist dann nach rund 90 Minuten tatsächlich Schluss, sobald der Abspann einsetzt oder gibt es auch eine Post-Credit-Szene?

Ein sehr einsamer Minion Die Antwortet lautet njein, denn es gibt eine Art vorverlegter Post-Credit-Szene: Bevor der Abspann beginnt, sehen wir noch einmal jenen Minion, der fast den gesamten Film über in einem Snack-Automaten festsitzt. Mittlerweile wurde das Haus, in dem Grus Familie und einige Minions durch das Zeugenschutzprogramm untergebracht wurden, wieder von allen verlassen und er ist alleine zurückgeblieben. Jetzt versucht er verzweifelt, sich zu befreien, was ihm schließlich auch gelingt. Doch er wird weiterhin vom Pech verfolgt - typisch Minion eben -, denn der Apparat stürzt um und betätigt dadurch einen Button, der bewirkt, dass nun im gesamten Gebäude ein Sicherheitsmodus eingeleitet wird, wodurch das Haus komplett verriegelt wird und im Boden versinkt. Somit hat der Minion seine vorige Gefangenschaft gegen eine andere eingetauscht und er kommentiert diesen Umstand mit einem genervten Seufzer.

Mega Minions und Song-Battle Im Abspann selbst kommen dann noch die Mega Minions zum Einsatz und liefern etliche Beweise ihrer Kräfte, bei denen selbstverständlich auch einiges schiefgeht. Eigentlich hatte aber "Ich – einfach unverbesserlich 4" ohnehin schon eine perfekte Schluss-Szene, die noch vor den eben erwähnten einsetzt: Gru hat den aktuellen Superschurken Maxime Le Mal wieder hinter Gitter gebracht und die beiden liefern sich im Gefängnis vor Publikum einen großen Gesangs-Wettkampf. Zum Song "Everybody Want's To Rule the World" versuchen sie eine offene Rechnung zu begleichen, die noch in ihrer Schulzeit zurückreicht. "Ich – einfach unverbesserlich 4" läuft derzeit in unseren Kinos. Hier geht's zu den Spielzeiten!