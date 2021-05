"Ich und die Anderen": Schalkos Sky-Serie hat Diagonale-Premiere

Bereits im März begeisterte das Sky Original "Ich und die Anderen" von Regisseur und Showrunner David Schalko das Berlinale-Publikum, am 9. Juni wird die Serie das Sommer-Special des Berliner Festivals mit einem Open-Air-Screening eröffnen. Am 11. Juni feiert "Ich und die Anderen" dann seine Österreich-Premiere im Rahmen der Diagonale in Graz.

Der Titel ist Programm

In sechs Folgen wird die Geschichte einer Figur (Tom Schilling) erzählt, die mit sich und der Welt hadert und in jeder Folge die Karten neu mischen darf. Aber was passiert, wenn sich die anderen plötzlich so verhalten, wie wir uns das wünschen? Was passiert mit dem "Ich", wenn sich dadurch das Verhältnis zu seiner Umwelt ständig aufs Neue verändert, sich immer wieder neue Konstellationen mit "den Anderen" ergeben, die unweigerlich eskalieren?

"Ich und die Anderen" ist sozusagen eine tragikomische Diskurs-Serie, und erfindet vielleicht sogar ein Genre, das es so noch nicht gibt: Ein surrealer Trip durch die Minenfelder von Identität und Ego.