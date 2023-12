Wird "Ich und die Walter Boys" fortgesetzt?

Ihr könnt es euch schon denken: Ein offizielles Statement seitens Netflix steht noch aus. Das ist aber nicht überraschend, schließlich ist die Serie erst vor kurzem gestartet und der Streaminganbieter wartet im Normalfall stets einige Wochen (bis Monate), bis eine Fort- bzw. Absetzung bekannt gegeben wird. Noch dürfen wir also hoffen!

Und die Hoffnung ist durchaus berechtigt, denn die Chartsspitze ist ein guter Garant dafür, dass zumindest noch eine Staffel kommt. Und auch Konkurrent Prime Video hat "The Summer I Turned Pretty" bereits zwei Staffeln präsentiert. Wer das Finale von Season 1 bereits gesehen hat, weiß zudem: Es gibt einige Fragen, die unbeantwortet blieben und in einer Fortsetzung weitergeführt werden könnten (wir wollen an dieser Stelle nicht spoilern!).