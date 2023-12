In dieser Verfilmung des gleichnamigen Jugendromans von Jenny Han werden fünf nie abgeschickte Liebesbriefe der introvertierten Lara Jean an die Adressaten verschickt ... die diese natürlich nie erhalten sollten. Lara Jeans imaginäres Liebesleben gerät somit plötzlich außer Kontrolle, als die fünf Objekte ihrer Begierde von ihren Gefühlen erfahren. Doch unverhofft kommt oft, und zwei ihrer Schwärme fangen plötzlich an, Lara Jean mit anderen Augen zu sehen ...

Die Teenager-RomCom erfrischt mit einer detailreiche Story und der Revidierung veralteter Muster, auch wenn die Romantik natürlich im Fokus bleibt. Sehenswert für einen Feelgood-Abend auf der Couch. Gleich zwei Fortsetzungen gibt es übrigens bereits mit "To All the Boys: P.S. I Still Love You" und "To All the Boys: Always and Forever".

Beide Filme sind auf Netflix zu sehen.