"The Summer I Turned Pretty"-Trailer: Romantik-Serie auf Amazon

Von "To All The Boys"-Autorin

Fans von Teenie-Liebesschnulzen dürfen sich freuen, denn "The Summer I Turned Pretty" basiert auf dem gleichnamigen Roman der "New York Times"-Bestsellerautorin Jenny Han, die auch für die herzerwärmende Coming-Of-Age-Reihe "To All The Boys I’ve Loved Before" verantwortlich zeichnet. Han fungiert hier sogar als Showrunnerin und Executive Producerin sowie als Autorin der Pilotepisode.

Der Cast besteht vor allem aus NewcommerInnen, unter anderem Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney und Gavin Casalegno.



Geht man nach dem Trailer, erwarten uns romantische und auch nostalgische Gefühle en masse und ein Gefühl der Zwischenmenschlichkeit, das sich elektrisierend und revolutionär zugleich anfühlt. Eine seelenvolle Reise zurück zu dem einen Sommer, der versprach, unser Leben für immer zu verändern. "The Summer I Turned Pretty" weckt in uns die Sehnsucht, wieder jung zu sein – oder für immer jung zu bleiben. Eine intensive Herzangelegenheit!



"The Summer I Turned Pretty" kannst du ab 17. Juni exklusiv auf Amazon Prime Video sehen.