Entscheidet sich Jackie für Cole oder Alex?

Nach der Hochzeit hilft Jackie Danny (Connor Stanhope) beim Packen für Julliard. Dabei entdeckt sie die Teekanne ihrer Schwester, die Cole für sie repariert hat, mit einem Zettel, auf dem steht: "Nichts ist so kaputt, dass es nicht repariert werden kann" – ein Spruch, den ihre Mutter ihr immer vorgesagt hat.

Jackie findet Cole in der Scheune und stellt ihn wegen der Teekanne und seiner Absichten zur Rede. Während er beteuert, dass er sich nichts dabei gedacht hat, tritt Jackie näher an ihn heran und küsst Cole. Sie knutschen in der Scheune rum, während Alex, der auf der Hochzeit von Will zu viel getrunken hat, seinen Rausch ausschläft. Als er aufwacht, findet er einen Zettel auf Jackies Bett, auf dem steht: "Es tut mir leid". Er rennt in das Zimmer seines Bruders, um ihn mit dem Brief zu konfrontieren, aber Cole ist genauso überrascht, dass Jackie nicht mehr da ist.

In der Schlussszene sieht man Jackie mit ihrem Onkel Richard in einem Flugzeug zurück nach Manhattan reisen. Das heißt also, dass sich die Jugendliche erst mal für keinen der beiden Brüder entscheidet und ihren eigenen Weg geht.