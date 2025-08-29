Die "The Summer I Turned Pretty"-Fans, die derzeit Woche für Woche auf eine neue Folge der Amazon-Serie hinfiebern, können sich die Wartezeit mit einer Netflix-Serie vertreiben: Die zweite Staffel der Coming-of-Age-Serie "Ich und die Walter Boys" (im Original: "My Life with the Walter Boys") ist nun verfügbar.

Die Story

Die erste Staffel der Serie rund um ein Liebesdreieck feierte im Dezember 2023 auf Netflix Premiere. Sie ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Ali Novak (34) aus dem Jahr 2014, die zweite Staffel basiert laut Netflix' hauseigenem Nachrichtenportal "Tudum" auf keinem Buch und ist eine eigenständige Geschichte. Im Mittelpunkt der Serie steht die 15-jährige Jackie Howard (Nikki Rodriguez, 22), die ihre Familie durch einen Autounfall verliert und von Manhattan ins ländliche Silver Falls in Colorado zieht.

Dort findet sie ein neues Zuhause bei Katherine (Sarah Rafferty, 52), der Freundin ihrer Mutter. Mit ihrem Mann George (Marc Blucas) zieht sie zehn Kinder groß, womit Jackie in ein quirliges Umfeld gerät. Und dann findet sie auch noch Gefallen an zwei Familienmitgliedern. Die beiden Walter-Brüder Alex (Ashby Gentry, 26) und der mysteriöse Cole (Noah LaLonde, 27) faszinieren sie beide auf ihre ganz eigene Art und Weise.

Mitten in ihrem Gefühlschaos verlässt Jackie am Ende der ersten Staffel Silver Falls überstürzt und fliegt zurück nach New York. Wie der Trailer zu Staffel zwei zeigt, kehrt Jackie zurück und will sich mit dem sichtlich gekränkten Alex versöhnen, der ihr vor ihrer Abreise eine Liebeserklärung gemacht hatte. Doch auch Cole, der mit seinen Zukunftsplänen kämpft, scheint wieder Annäherungsversuche zu machen. Währenddessen muss Jackie in der Familie und in Silver Falls wieder ihren Platz finden.