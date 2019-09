"Im hohen Gras": Trailer zum Horror-Thriller von Stephen King & Joe Hill

Der Horror-Meister und sein Sohn Joe Hill, der selbst ein erfolgreicher Autor ist (zuletzt wurde sein Roman "Christmasland" unter dem Originaltitel "NOS4A2" als Serie verfilmt), machen aus einem mulmigen Gefühl einen Horrortrip. Auf einer Reise durch die Ebenen von Kansas hören die unzertrennlichen Zwillinge Becky (Laysla De Oliveira) und Cal (Avery Whitted) am Rande eines Feldes die Hilfeschreie eines Kindes. Als sie jedoch in das mannshohe Gras des Feldes gehen, bemerken sie schnell das etwas nicht stimmt. Was folgt ist – wie von den beiden Autoren zu erwarten – ein Psychothriller. Denn die Geschwister werden von einer seltsamen Macht voneinander getrennt und orientierungslos im Feld gefangen gehalten. Doch bald müssen sie erkennen, dass sich zu verirren, nicht das Schlimmste ist, was in diesem Feld passieren kann.

"Im hohen Gras" ist ab 4. Oktober 2019 bei Netflix zu sehen.