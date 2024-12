20 Jahre ist es her, dass Sonja Zietlow (56) und Dirk Bach (1961-2012) das erste Mal "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" von der Hängebrücke im australischen Dschungel schmetterten. In diesem Jahr stand für das "Dschungelcamp" also ein ganz besonderes Jubiläum an, das mit einer Allstar-Staffel gefeiert wurde. Die RTL-Sendung rund um allerlei Getier, Ekelprüfungen und emotionale Geschichten am Lagerfeuer war 2024 aber nicht das einzige Geburtstagskind unter den deutschen TV-Shows.

"Dschungelcamp" Keine Show hat im deutschen TV wohl für so viele Skandale gesorgt wie das "Dschungelcamp". 2004 ging "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" erstmals an den Start und sah seitdem schon so manchen (gefallenen) Promi kommen und gehen. Das 20. Jubiläum feierte der Sender zusätzlich zur normalen Live-Staffel im Januar, in der No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska (48) zur Dschungelkönigin gekrönt wurde, mit einer Allstar-Staffel im Sommer. Die vor-aufgezeichnete Sendung "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" konnte Ex-"Bachelorette"-Kandidatin Georgina Fleur (34) gewinnen.

"Bauer sucht Frau" "Bauer sucht Frau" feiert ebenfalls die goldene Zwanzig: Die Kuppelshow läuft aktuell in der 20. Staffel. 2005 ging die ländliche Datingshow mit Inka Bause (56) erstmals auf Sendung und hat seitdem für über 40 Hochzeiten und fast 50 Babys gesorgt. Das 20. Jubiläum feiert RTL mit so vielen liebeshungrigen Bauern wie nie zuvor und einem eigens von Bause eingesungenen Song namens "Herz im Stroh". Das Finale der Staffel zeigt RTL am 23. Dezember um 20:15 Uhr.

"Die Höhle der Löwen" Halb so alt wurde "Die Höhle der Löwen": Am 9. August 2014 lief die erste Folge der Gründershow bei VOX. Zum Geburtstag kamen aus Nostalgiegründen die beiden "Ur-Löwen" Jochen Schweizer (67) und Frank Thelen (49) zurück in die Sendung und ließen sich die neuesten Erfindungen präsentieren. In zehn Jahren kamen insgesamt 418 Deals mit den Investoren zusammen.

"Wer wird Millionär?" "Wer wird Millionär?" ist die wohl bekannteste Quizsendung im deutschen Fernsehen. Seit 25 Jahren begrüßt Günther Jauch (68) inzwischen Quizzer bei sich auf dem "heißen Stuhl". Bei einer besonderen Show zum Jubiläum musste der Moderator die Kontrolle aber ausnahmsweise mal abgeben und sich völlig überraschen lassen. Der Abend brachte für ihn eine Auszeichnung als Rekordhalter für die weltweit meisten Staffeln der Show, prominente Gäste wie TV-Koch Tim Mälzer (53), Schauspielerin Elyas M'Barek (42) und Tänzerin Motsi Mabuse (43) sowie Glückwünsche von Model Heidi Klum (51) oder Ex-Finanzminister Christian Lindner (45). Mit 125.000 Euro für den guten Zweck endete das emotionale Jubiläum.

"The Masked Singer" Die zehnte Staffel von "The Masked Singer" hielt ebenfalls jede Menge Überraschungen bereit. Zum ersten Mal gab es mit dem "Mysterium" eine Maske, die jede Folge aufs Neue enthüllt wurde. Darunter steckten unter anderem die Musiker Giovanni Zarrella (46), Stefanie Heinzmann (35) oder Vanessa Mai (32). Die Schauspieler Palina Rojinski (39) und Rick Kavanian (53) rätselten jede Woche aufs Neue über die Identität hinter den Masken. Gewinnen konnte die Jubiläumsstaffel am Ende der Floh alias Komikerin Mirja Boes (53). Aktuell geht es bei ProSieben schon mit der elften Staffel weiter.

"Shopping Queen" Im März feierte VOX mit einer Special-Woche das Jubiläum von 2.500 Folgen der Styling-Show "Shopping Queen". Am 30. Januar 2012 zeigte der Sender die erste Episode des Formats mit Guido Maria Kretschmer (59). In der Jubiläums-Woche mussten die Kandidatinnen einen Look kreieren, in dem ein von dem Modeschöpfer ausgesuchtes Designerteil im Mittelpunkt stand. Als große Überraschung überreichte er den Teilnehmerinnen das Kleidungsstück höchstpersönlich, das sie im Anschluss behalten durften.

"Extra - Das RTL-Magazin" und "RTL Exclusiv" Für RTL gab es im Magazin-Bereich gleich zwei große Jubiläen: Sowohl "Extra - Das RTL-Magazin" als auch "RTL Exclusiv" feierten 30. Geburtstag. Das wöchentliche Boulevard- und Verbrauchermagazin "Extra" ging am 13. Oktober 1994 auf Sendung. 25 Jahre lang moderierte Birgit Schrowange (66) die Sendung, 2023 übernahm Mareile Höppner (47). "RTL Exclusiv - Das Starmagazin" hat hingegen seit Anfang an dieselbe Moderatorin. Seit dem 2. Mai 1994 präsentiert Frauke Ludowig (60) werktags das Format. Zum Jubiläum gab es eine große Gala an Bord eines Kreuzfahrtschiffs im Hamburger Hafen mit mehr als 2.500 Gästen, darunter Sängerin La Toya Jackson (68), Bushido (46) oder Dieter Bohlen (70).

"Unter uns", "Alles was zählt" und "GZSZ" Auch bei den Serien gab es für RTL eine Menge zu feiern. Die Daily "Unter uns" wurde am 28. November ebenfalls 30 Jahre alt. Dafür gab es einen Jubiläumssong für die Schillerallee, gesungen von Boris Beckers Tochter Anna Ermakova (24), eine Highlight-Sendewoche und ein Crossover mit "Shopping Queen". Fünf Stars der Serie begleiteten die Kandidatinnen beim Shoppen - als Gewinn winkte eine Statistenrolle bei "Unter uns". 30 Jahre sind bei "Alles was zählt" noch nicht in Sicht, dafür wurde die Serie volljährig. Zum 18. Geburtstag gab es für den Essener Steinkamp-Clan in der Jubiläumswoche ein Wiedersehen mit Nathalie Reichenbach (Amrei Haardt, 35) sowie einen Gastauftritt von "First Dates"-Barkeeper Nic Shanker (geb. 1982). "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" feierte mit der 8000. Folge im April den nächsten Meilenstein. Deutschlands älteste tägliche Serie startete bereits am 11. Mai 1992. Am Jubiläumsabend stand eine monothematische Folge mit "GZSZ"-Urgestein Katrin (Ulrike Frank, 55), Tobias (Jan Kittmann, 41), Alicia (Josefin Bressel, 33) und Carlos (Patrick Fernandez, 39) im Gericht auf dem Programm.