Der Rauch steht noch in der Straße, wo gerade eine Rakete eingeschlagen ist. Eine Frau steht in der Ruine ihres Elternhauses und schreit den Namen ihrer Schwester in die Trümmer. Im Hintergrund zischt die nächste Rakete im Tiefflug am tiefblauen Himmel entlang. Der Krieg hier in der Ukraine ist in vollem Gange. Die zehnteilige Serie "In Her Car" nähert sich dem Grauen im Osten Europas mit künstlerischen Mitteln. Abrufbar in der ZDF-Mediathek.

Hier der Trailer: