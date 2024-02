Gestörte Psyche mit Deep-Fake-Gesicht

"Der Film schildert Putins Leben, angefangen im Alter von zehn Jahren, als er von seinem Stiefvater misshandelt wurde, über den Tschetschenienkrieg, die Terroranschläge in Dubrowka-Theater und Beslan bis hin zum Krieg in der Ukraine und Ereignissen wie dem Massaker von Butscha“, erklärte Vega in einer Presseaussendung. Das Werk will dem westlichen Publikum einen Schlüssel zum Verständnis der "gestörten Psyche" des russischen Staatsoberhauptes liefern, und die "Kultur des Ostens" sollte in die "Sprache des Westens" übersetzt werden.

Um die auftretende Hauptfigur so lebensecht wir möglich wirken zu lassen, hat das Filmteam fast über ein Jahr hinweg ein eigenes Deepfake-Programm entwickelt. Der echte Putin hat sich verständlicherweise niemals vor Vegas Kamera blicken lassen.