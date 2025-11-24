Ein schillernder (Neben)darsteller, der in zahllosen internationalen Produktionen zu sehen war, ist tot.

Wer wissen will, was Charisma bedeutet, muss nur einen Blick auf Udo Kier werfen. Der am 23. November 2025 verstorbene Schauspielstar hat unter Regiegrößen wie Fassbinder, Lars von Trier, Dario Argento, Gus Van Sant und Schlingensief gespielt - aber diese Auftritte sind nur ein kleiner Teil seines gewaltigen Lebenswerks, das laut IMDb 275 Auftritte in Filmen oder Serien umfasst. Ganz selten ist sich eine Hauptrolle ausgegangen, aber dafür hat Kier durch seine Auftreten in zahllosen Nebenrollen auch noch das obskurste C- oder D-Picture veredelt. Wir wollen euch hier 7 besondere Werke aus diesem reichhaltigen Œuvre in Erinnerung rufen:

Blood for Dracula (1974) In dieser von Andy Warhol produzierten Horrorkomödie reist Graf Dracula, da er in Transsilvanien keine Jungfrauen mehr findet, in das Italien der 1920er-Jahre, um frisches, reines Blut zu trinken. Udo Kier glänzt als der erschöpfte und kränkelnde Graf Dracula in einer grotesken und campy Erzählung über das Ende der aristokratischen Ära. Verfügbar bei Apple TV.

My Private Idaho (1991) Ein tiefgründiges Drama über zwei junge Männer, Mike (River Phoenix) und Scott (Keanu Reeves), die als Stricher in Portland leben und sich auf eine Reise begeben, um Mikes Mutter zu finden. Udo Kier tritt als Hans auf, ein deutscher Reisender, der eine beunruhigende Vaterfigur für Mike darstellt. Der Film gilt als ein bedeutendes Werk des New Queer Cinema. Verfügbar bei Amazon Video, Apple TV und MagentaTV.

Melancholia (2011) In diesem apokalyptischen Drama von Lars von Trier steht eine Hochzeit im Mittelpunkt, während der Planet Melancholia unaufhaltsam auf die Erde zusteuert. Udo Kier spielt den Hochzeitsplaner in der ersten Hälfte des Films. Das Werk ist eine tiefgründige, bildgewaltige und emotional intensive Auseinandersetzung mit Depression und dem Ende der Welt. Verfügbar bei Amazon Video, Apple TV, Google Play und weiteren Anbietern.

Shadow of the Vampire (2000) Der Film bietet eine fiktive Nacherzählung der Dreharbeiten zu F. W. Murnaus Stummfilmklassiker Nosferatu. Der Regisseur (John Malkovich) engagiert einen mysteriösen Schauspieler (Willem Dafoe), der angeblich ein echter Vampir ist, um die Authentizität zu steigern. Udo Kier spielt den exzentrischen Produzenten Albin Grau in dieser makaberen Hommage an die Filmgeschichte. Verfügbar bei Amazon Video und Apple TV.

Suspiria (1977) Ein junges amerikanisches Ballett-Mädchen kommt an eine renommierte Tanzakademie in Deutschland, die von dunklen, übernatürlichen Mächten heimgesucht wird. Dario Argentos Horrorklassiker besticht durch seinen surrealen Stil, die intensive Farbpalette und den pulsierenden Soundtrack. Kier spielt hier eine Nebenrolle als Dr. Frank Mandel. Aktuell leider bei keinem VoD-Anbieter verfügbar.

Iron Sky: The Coming Race (2019) Bereits im Vorgängerfilm "Iron Sky" übernahm Udo Kier die Rolle des Wolfgang Kortzfleisch, des sogenannten "Reichsverwesers" und Führers der Nazis, die sich 1945 mit "Reichsflugscheiben" auf die dunkle Seite des Mondes abgesetzt haben. In der Fortsetzung kehrt er nicht nur als Kortzfleisch zurück, sondern spielt auch Adolf Hitler, der auf einem T-Rex reitet – was die satirische Überzeichnung des Films auf die Spitze treibt.

Blade (1998) In dieser frühen Comic-Verfilmung kämpft der halb-menschliche, halb-Vampir-Krieger Blade gegen blutrünstige Vampire, um die Menschheit zu schützen. Udo Kier verkörpert den uralten und hochrangigen Vampir Dragonetti, der zur Führung des Vampirrates gehört. Der Film ist ein Action-Horror-Meisterwerk, das den Grundstein für moderne Superheldenfilme legte. Verfügbar bei Amazon Video, Apple TV, Google Play, YouTube, Sky Store und anderen VoD-Anbietern.

Swan Song (2021) Ein kürzlich verwitweter, alternder und exzentrischer ehemaliger Friseur (Udo Kier) flieht aus seinem Pflegeheim, um die Haare seiner reichsten Kundin (Linda Evans) für ihre Beerdigung zu frisieren. Der Film ist eine melancholische und humorvolle Coming-of-Age-Geschichte im Alter, in der Kier eine seltene und gefeierte Hauptrolle spielt. Im Abonnement bei Amazon Prime Video (Prime-Mitgliedschaft) und Canal+ enthalten.