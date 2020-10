In "Monster Hunter" kehrt Milla Jovovich noch heuer als Action-Queen zurück

Wer hätte gedacht, dass in diesem Corona-Jahr tatsächlich noch ein weiterer Blockbuster starten wird? Die unerschrockene Milla Jovovich lässt sich von COVID-19 jedenfalls nicht in die Knie zwingen, weil sie in dieser Verfilmung der höchst erfolgreichen CAPCOM-Videospielserie "Monster Hunter" mit ganz anderen Problemen konfrontiert wird.

Soldaten in einer fremden Monsterwelt

Ein Sandsturm wirbelt eine Soldatentruppe unter der Leitung von Captain Artemis (Milla Jovovich) in eine andere Dimension voll gefährlicher und mächtiger Monster, die ihr Territorium mit tödlicher Grausamkeit regieren. In ihrem verzweifelten Kampf ums Überleben trifft die Einheit auf den mysteriösen Hunter (Tony Jaa), dessen einzigartige Fähigkeiten es ihm ermöglichen, den mächtigen Kreaturen immer einen Schritt voraus zu sein. Als Artemis und Hunter langsam Vertrauen zueinander aufbauen, entdeckt sie, dass er Teil eines Teams ist, das vom Admiral (Ron Perlman) angeführt wird. Angesichts einer Gefahr, die so groß ist, dass sie ihre Welt zu zerstören droht, schließen sich die tapferen Krieger mit ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten zusammen,um Seite an Seite im ultimativen Showdown zu kämpfen.