"Resident Evil"-Prequel ohne Milla Jovovich

Die Untoten sind sehr gefragt: es soll nicht bloß eine "Resident Evil"-Netflix-Serie geben, sondern auch einen weiteren Film. Gemeinsam mit Drehbuchautor und Regisseur Johannes Roberts ("47 Meters Down") wurde nämlich von Constantin Film eine brandneue Adaption der "Resident Evil"-Reihe konzipiert, die enge Verbindungen zu Capcoms klassischen Survival-Horror-Spielen hat.

Die DarstellerInnen

Die Geschichte spielt in einer schicksalhaften Nacht in Raccoon City im Jahr 1998. Eine spannende Besetzung schlüpft in die Rollen der legendären Spielfiguren: Kaya Scodelario ("Maze Runner") spielt Claire Redfield und Hannah John-Kamen ("Ant-Man And The Wasp") Jill Valentine. Robbie Amell ("Upload") übernimmt die Rolle des Chris Redfield, Tom Hopper ("The Umbrella Academy") die von Albert Wesker, Avan Jogia ("Zombieland 2: Doppelt hält besser") wird als Leon S. Kennedy zu sehen sein und Neal McDonough ("Yellowstone") als William Birkin.