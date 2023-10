Worum geht es in “In the Hand of Dante”?

“In the Hand of Dante” erzählt eine Geschichte auf zwei Zeitebenen. Im heutigen New York taucht das Originalmanuskript von Dante Alighieris “Die Göttliche Komödie” auf. Eine Gruppe von Gangstern beauftragt den Schriftsteller Nick damit, die Echtheit des Manuskripts zu überprüfen, doch dieser beschließt kurzerhand, es zu stehlen.

Gleichzeitig sehen wir den italienischen Dichter und Philosophen Dante Alighieri am Anfang des 14. Jahrhunderts in einer unglücklichen Ehe. Durch die Erinnerung an seine Geliebte Beatrice beginnt er sein Meisterwerk zu verfassen und begibt sich in eine Reise durch die Unterwelt.