Wie entstand "Der Pate"? - Oscar Isaac spielt Francis Ford Coppola

Der Film wurde zum Klassiker - doch wie ist "Der Pate (The Godfather)" überhaupt zustande gekommen? Regisseur Barry Levison (mit Werken wie "Rain Man" oder "Good Morning, Vietnam" bereits selber eine Regielegende) will nun die schwierige Entstehungsgeschichte von Coppolas Meisterwerk nachvollziehbar werden lassen.

Für sein Projekt mit dem offiziellen Titel "Francis and The Godfather" holt er Oscar Isaac (Poe Dameron aus der letzten "Star Wars"-Trilogie) in der Rolle von Francis Ford Coppola vor die Kamera. Jake Gyllenhaal soll hingegen Robert Evans, den früheren Chef von Paramount Pictures verkörpern.