Die 5 coolsten "Indiana Jones"-Bösewichte

Arnold Ernst Toht

In "Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes" bekommt es Indy gleich mit einer ganzen Gruppe an Schurken zu tun. Auch wenn René Belloq der Anführer der Plünderer ist, hat er mit Arnold Ernst Toht einen sadistischen Nazi-Offizier an seiner Seite. Sein Schicksal steht in engem Verhältnis zu Feuer. Schon bei seinem ersten Auftritt steckt er eine Bar in Brand und erleidet dabei eine Verbrennung an der Hand. Sein feuriger Tod ist eines der unvergesslichsten Momente der gesamten Indiana Jones-Reihe.