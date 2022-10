US-Produzent Ryan Kavanaugh hat laut "Deadline" gemeinsam mit den Produktionsfirmen Proxima Media und Lifeboat Productions das Filmlabel The Quad ins Leben gerufen. Ziel des Labels ist es drei bis fünf Filme pro Jahr in einem Budgetrahmen von jeweils drei bis zwölf Millionen US-Dollar zu produzieren. Dabei wird der Fokus vor allem auf Komödien, Horror-, Thriller- und Liebesfilme gelegt. In den Hauptrollen sollen jedoch nicht wie üblich Hollywood-Stars, sondern InfluencerInnen zu sehen sein.

"The Quad hat vor die Grenze zwischen Social Media und Hollywood aufzubrechen. Wir freuen uns Charli D’Amelio, Bryce Hall und King Bach auf die große Leinwand zu bringen. Ihr Talent ist grenzenlos und ihr digitaler Fußabdruck wird dabei helfen das Publikum wieder in die Kinos zu bringen" , sagte Kavanagh in seinem Statement.

Folgende Projekte sind bereits in Planung: