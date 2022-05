Auch "Letterboxd" wählt den besten Film ever

Wie es sich für eine gute Filmbewertungs-Seite gehört, gibt es auch auf "Letterboxd" eine Top-250-Liste. Die ist durchaus weniger an der großen Masse orientiert wie bei IMDb – und sorgt regelmäßig für Überraschungen. So verdrängte vor einem Monat der Sci-Fi-Abenteuerfilm "Everything Everywhere All at Once" den oscarprämierten Genre-Mix "Parasite" vom Thron und galt somit als bester Film aller Zeiten unter Filmfans.

Zumindest für einige Zeit: denn nun aber ist wieder alles beim Alten und "Parasite" hat die Poleposition zurückerobert.