Psychologisch glaubhaft

Im Aufbau erinnert die Geschichte nach dem Bestseller von Romy Hausmann übrigens stark an Werke des Thrillerautors Sebastian Fitzek, dessen Romane ebenso bereits oft verfilmt werden ( "Passagier 23", "Das Kind", "Abgeschnitten") – nur hätte Fitzek wohl wesentlich mehr in Blut und Brutalität geschwelgt, während in "Liebes Kind" auch die heftigsten Szenen nie eine gewisse Brutalitäts-Grenze überschreiten und alles viel psychologischer aufgebaut ist.

Die Zeit nach der Flucht ist nämlich ebenso wichtig wie die Zeit der Gefangenschaft selbst und uns wird mit beklemmender Deutlichkeit vor Augen geführt, welche Nachwirkungen solch ein Leben in der Gewalt eines Psychopathen unter strengen "Regeln" für alle Opfer hat.