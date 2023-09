6. Die Überwachungskameras in Jasmins Wohnung

Jasmin wird in ihrer Wohnung mit versteckten Kameras in Rauchmeldern von Rogner weiterhin überwacht. Heißt das, er war bei ihr zuvor in der Wohnung, vielleicht im Rahmen eines beruflichen Auftrages wie bei Lena, und hat sie heimlich installiert? Weil er vom ersten Augenblick an, als er Jasmin sah, wusste, sie wird sein nächstes Entführungsopfer? Okay, gekauft (irgendwie).

Aber: Noch dazu ist er anscheinend ein Superhacker, der sich in wirklich alle Systeme einwählen kann. Das scheint dann doch etwas zu viel des Guten zu sein ... oder?