"Invincible"-Staffel 2: Fetziger Trailer und Starttermin sind da!

"Invincible"-Staffel 2 kommt!

Die erste Staffel ist 2021 auf Prime Video gestartet und war von Beginn an ein Hit unter Kritiker:innen und Abonennt:innen. Klar also, dass nach den acht kurzweiligen Episoden Nachschub her muss – und die Streamingplattform ließ sich auch nicht lange bitten: Kurz nach Veröffentlichung von Season 1 bestellte Prime Video gleich zwei weitere Staffeln, wodurch weitere Coming-of-Age-Super-Abenteuer gesichert waren. Doch Fans mussten sich in Geduld üben.

Bis jetzt! Denn endlich ist (auf der San Diego Comic-Con 2023) der (Teaser-)Trailer als auch der Starttermin von "Invincible"-Staffel 2 veröffentlicht worden: