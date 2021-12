Them

Die erste Staffel der Anthologieserie, die sich im Allgemeinen dem Terror in Amerika annimmt, spielt in den 1950er Jahren und dreht sich um eine Schwarze Familie, die während der sogenannten Great Migration von North Carolina in ein vollkommen Weißes Viertel von Los Angeles zieht. Das idyllische Bild des neuen Zuhausess der Familie zerbröckelt immer mehr, als sie bald Opfer von bösartigem Rassismus werden, der schlimmer ist, als sie es sich je vorstellen konnten ...

Angelehnt am Horror-Erfolg "Get Out" von Jordan Peele ist "Them" eine verstörende Reise in menschliche Abgründe, die nachdenklich macht und einen das Fürchten lehrt. Die überspitzt dargestellte Charakterstudie hat leider immer noch nichts an Relevanz verloren, was die alptraumhaften Bilder noch schwerer erträglich macht. Die Gewaltszenen wurden von Fans stark kritisiert.

