7. One Mississippi (2015)

Rotten Tomatoes Rating: 96 Prozent

Comedians lieben es, Serien über ihr eigenes Leben zu kreieren, eben dieses dabei humorvoll zu überzeichnen und haufenweise Insider-Gags reinzupacken, man denke an "Episodes" (Matt LeBlanc), "Curb your Enthusiasm" (Larry David) oder gar "Entourage" (Mark Wahlberg). Selten aber ist das Ergebnis so gelungen, so eine moderne, liebevolle, unterhaltende und tiefreifende Kunst wie "One Mississippi", basierend auf dem Leben der Emmy-nominierten Komikerin Tig Notaro ("Transparent"), die, Genre-typisch, auch gleich die Hauptrolle übernimmt:

Tig kehrt nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter in ihre Heimatstadt in Mississippi zurück. Sie versucht, die Tragödie zu verarbeiten und wird dabei mit ihrer Vergangenheit konfrontiert – der Start einer sensiblen und überraschend (schwarz)humorigen Erkundung ihrer Familie. Brillanz wurzelt auch hier in großen Geistern: Neben Notaro zeichnen auch Diablo Cody ("Juno") und Kate Robin ("Six feet under") für die Serie verantwortlich.

