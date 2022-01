"Jemand schrieb, es wird der Letzte sein"

Wie Knoxville erklärte, hätte er niemals behauptet, dass "Jackass" zu Ende sein würde – aber "jemand schrieb, dass es der letzte Film sein werde" und so seien die Gerüchte entstanden.

Dass dieser jemand er selbst in einem Interview 2021 mit "GQ" war, ließ er in dem neuen Gespräch mit dem Branchenblatt aber aus. Damals sagte er, dass "Jackass Forever" sein "letzter Beitrag zum Franchise" sein würde. Ob also ein fünfter Teil ohne Knoxville folgen wird, oder ob der Darsteller doch weiterhin bereit für Schabernack ist, ist ungewiss.