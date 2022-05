"Jackass"-Serie feiert Comeback auf Paramount+

Von den "Jackass"-Erfindern – aber auch mit Knoxville?

Verantwortlich für die neue Serie zeichnen die damaligen "Jackass"-Erfinder. Es ist zwar davon auszugehen, dass auch Knoxville und seine Jungs wieder dabei sein werden, aber in trockenen Tüchern ist das noch nicht (und auch offizielle Meldungen gibt es diesbezüglich keine). Nachdem er beim Dreh zu "Jackass Forever" einen schweren Gehirnschaden davontrug, betonte Knoxville in Interviews mehrmals, dass er nun zu alt für den pubertären Quatsch sei. Er sei fertig mit extremen Stunts, werde zukünftig keine mehr durchführen, so Knoxville im Februar.

Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass genügend Geld zu einem Sinneswandel führt ...