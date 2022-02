Die Einbrecher

Die besten Stunts sind jene mit uneingeweihten "Opfern", die sich in diesen Momenten tatsächlich fragen dürften, ob sie im falschen Film gelandet sind (was in gewisser Weise sogar stimmt).

Bam und Johnny spielen hier zwei Einbrecher, die durch die Decke in ein Büro krachen, in dem die Angestellten eigentlich gerade brav vor sich arbeiten. Am Ende können alle darüber lachen. "Jackass" bringt eben Menschen zusammen. Solange sie vorher nicht gestorben sind.