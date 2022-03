Der Wermutstropfen dabei: "Jackass Forever" ist (angeblich) der letzte "Jackass"-Streifen, danach sagen Knoxville, Steve-O, Bam Margera und der Rest der Clique wahnsinnigen Stunts Lebewohl – immerhin werden auch sie nicht jünger!

Der beste Zeitpunkt also, um den Jungs, die für unsere Unterhaltung seit 22 Jahren ihr Leben riskieren (die MTV-Serie debütierte 2000), Tribut zu zollen und gebührend Abschied zu nehmen. Das tust du am besten, indem du natürlich ins Kino gehst und bei "Jackass Forever" eine tolle Zeit hast – aber auch, indem du verrückte Erinnerungen an eine verrücktere Zeit aufleben lässt und dir alle alten "Jackass"-Filme und natürlich die Mutterserie reinziehst.

Hier kannst du alle "Jackass"-Titel streamen: