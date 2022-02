In Zeiten, in der eine Pandemie unseren Alltag beherrscht und Kanzlerämter gewechselt werden wie Unterwäsche, brauchen wir dringend etwas zum Lachen, um all den Irrsinn hinter uns zu lassen. Wenn der Humor auch noch auf die kunterbunte, ausgelassene Sommerzeit (sie wird auch dieses Jahr kommen!) einstimmt, dann umso besser!

"Jagdsaison" ist die neue Frauenpower-Kino-Komödie von Aaron Lehmann ("Das schönste Mädchen der Welt") und basiert auf dem gleichnamigen dänischen Film-Hit aus dem Jahr 2019. Es erwartet uns eine turbulente Thirty-Something-Komödie über einen verrückten Wochenendtrip dreier Freundinnen wider Willen, die zwischen Whirlpool, Waxing und Wilderei sämtliche Waffen einsetzen, um an das Ziel ihrer Wünsche zu gelangen. Handfester Zickenkrieg inklusive!

Werfen wir einen Blick in den schrill-abgefahrenen Trailer, der stark an "Girls Night Out" erinnert: