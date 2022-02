"The Worst Person in the World"-Trailer: Oscarnominierte Dramedy

Zutiefst menschlich

Anders als andere Streifen bleibt "The Worst Person in the World", der in seiner Inszenierung an einen Roman erinnert, unparteiisch, ergreift für keine Seite im Liebesdreieck Partei. Präsentiert werden Menschen mit Ecken und Kanten, Menschen wie du und ich, die toll sind, aber manchmal auch das Gefühl plagt, "der schlechteste Mensch auf der Welt" zu sein – deshalb auch der Titel. Mit kreativen Regieeinfällen (zum Beispiel wird in einer Schlüsselszene die Zeit rund um Julie angehalten) untergräbt Trier Genreerwartungen, ohne dadurch aber jemals an (emotionaler) Bodenhaftung zu verlieren.

Wehmütig, poetisch, verträumt, gesellschaftskritisch, nachdenklich, humorvoll, leichtfüßig, tiefgreifend: "The Worst Person in the World" ist ein cineastisches ABC der Gefühle, weit weg von Pathos, aber ganz nah am Mensch-Sein.

"The Worst Person in the World" startet am 5. Mai in den Kinos.