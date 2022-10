James-Bond-Jubiläum: Wann kommt wieder eine Superschurkin?

Am 5. Oktober 1962 begann mit "James Bond - 007 jagt Dr. No" eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Ob Sean Connery (1930-2020), George Lazenby (83), Roger Moore (1927-2017), Timothy Dalton (76), Pierce Brosnan (69) oder zuletzt Daniel Craig (54): Über einen Femme-Fatale-Mangel in ihren jeweiligen Leinwand-Geheimaufträgen durfte sich keiner der bisherigen Bond-Darsteller beschweren. Doch so denkwürdig etwa Grace Jones (74) als May Day ("Im Angesicht des Todes"), Famke Janssen (57) als Xenia Onatopp ("GoldenEye") oder Lotte Lenya (1898-1981) als Rosa Klebb ("Liebesgrüße aus Moskau") auch gewesen sind - an die Spitze des 007-Schurkentums hat es in 25 Filmen noch keine von ihnen geschafft.

Bislang galt es am Ende eines jeden "Bond"-Films stets einen größenwahnsinnigen Mann aus dem Weg zu räumen. Der erhielt zwar mal mehr und mal weniger tatkräftige Unterstützung einer weiblichen Handlangerin. Zumeist konnte 007 sie aber mit seiner Lizenz zum Verführen doch noch von der guten Sache überzeugen - oder sie auf halber Strecke beseitigen. Aber warum sollte nicht eine Frau als die große Strippenzieherin den Weltuntergang herbeisehnen? An potenziellen Kandidatinnen würde es jedenfalls nicht scheitern: Eine Auswahl an Schauspielerinnen, die Bond sehenswert in den Martini spucken könnten.