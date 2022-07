Eignet sich Miles Teller überhaupt als 007?

Sollte Barbara Broccoli bei uns nachfragen und unsere Meinung zu Miles Teller wissen wollen, würden wir durchaus ein gutes Wort für den 35-Jährigen einlegen, gleichzeitig aber auch zugeben: Es gibt tatsächlich bessere Kandidaten (Matthew Goode!). Was nicht heißt, dass Teller der Herausforderung nicht gewachsen wäre, immerhin hat er in der Vergangenheit mehrfach unter Beweis gestellt, dass er sowohl in Komödien ("Für immer Single?") als auch in Charakterdramen ("Whiplash", absolute film.at-Empfehlung!) und Actionkrachern ("Top Gun: Maverick") zuhause ist und in allen Genres eine (buchstäblich) gute Figur macht.

Wie Oma Leona schon meinte: Teller besitzt Charme, Ausstrahlungskraft, Sexyness, Leinwandpräsenz und ist bekannt dafür, sich vollends in seine Rollen hineinzuhängen, seine Performances sind leidenschaftlich, einnehmend und herausfordernd. Er strahlt Erotik aus, ist aber dabei nicht einschüchternd und somit ein Mix aus Netter-Typ-von-Nebenan und Beliebtester-Typ-auf-der-Highschool. Leider aber hat er in der Vergangenheit nicht immer ein gutes Näschen für Projekte bewiesen: "Fantastic Four" und "Die Bestimmung" waren künstlerische (und teils auch finanzielle) Flops in Reinkultur.