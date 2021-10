Ana de Armas' großer Aufritt

Die wundervolle Ana de Armas holt aus ihrem kurzen Auftritt ein Maximum an Wirkung heraus: sie präsentiert sich zunächst in einem unglaublichen sexy Outfit, wirkt schüchtern und sehr nervös, behauptet, bloß ein dreiwöchiges Training durchlaufen zu haben – doch als es dann ernst wird und eine regelrechte Schurken-Armee auf Bond und sie losstürmt, zeigt sie, was in ihr steckt.

Wie sich die Darstellerin für ihren schlag- und schusskräftigen Auftritt in Form gebracht hat, zeigt hingegen nun ein Trainings-Video, das via Twitter verbreitet wurde. Ihre Trainings-Einheiten haben eindeutig länger als drei Wochen gedauert.