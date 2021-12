James Bond: Nachfolge könnte non-binär sein

Wer wird James Bond?

Bond-Produzentin Barbara Broccoli hat sich jüngst in dem "Girls on Film"-Podcast zu dieser Frage geäußert und ein paar Dinge klargestellt. Unter anderem sagte sie: "Ich glaube nicht, dass wir Filme machen sollten, in denen Frauen Männer spielen. Stattdessen sollten wir mehr Filme über Frauen drehen. Ich denke daher, Bond wird ein Mann bleiben."

Andererseits sei es für sie durchaus eine Überlegung wert, aus 007 eine non-binäre Figur zu machen: "Wer weiß? Ich meine, das ist noch eine offene Entscheidung. Wir müssen einfach die richtige Person finden. Wir wollen einen britischen Star – und 'britisch' kann viele Spielarten umfassen."