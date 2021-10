"Keine Zeit zu sterben": Diese 4 Fragen wirft das Bond-Finale auf

1. Wieso verfolgt Safin seine bösen Pläne?

Obwohl Lyutsifer Safin einer der gefährlichsten Bond-Schurken ist – worauf auch der teuflische Vorname hindeutet –, und Rami Malek ihn unvergesslich darstellt, wird seine Motivation nicht hinreichend begründet.

Es ist zwar verständlich, dass er an Blofeld und der Spectre-Organisation Rache nehmen will, doch wie erklärt sich sein weiteres Vorgehen? Warum plant er mittels seiner biologischen Waffe die Menschheit zu dezimieren und weshalb entwickelt er eine unerwartete Geldgier, die so gar nicht zu seinem Charakter passt, indem er die fatale Erfindung an den Meistbietenden verkaufen will?