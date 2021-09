Bond-Nachfolger: Welcher Schauspieler wird der nächste 007?

Zwei weitere Kandidaten

So umfangreich diese Tabelle auch ausgefallen sein mag, es gibt dennoch zwei Namen, die wir hier vermissen. Denn auch Tom Holland und Paul Mescal wurden im Vorfeld als mögliche Bond-Kandidaten ins Gespräch gebracht.

Mescal, den man als Connell aus "Normal People" kennt, erzählte "Digital Spy" auf die Frage, ob er gerne Bond spielen würde: "Ich weiß nicht so recht. Wenn es jemals spruchreif wird, entscheide ich das. Natürlich bin ich ein großer Bond-Fan und werde das auch immer bleiben."

Der gebürtige Brite und Spider-Man-Darsteller Tom Holland brachte in einem "Variety"-Interview seinen Kostüm-Vorteil ins Spiel: "Als junger britischer Bursche, der Kino liebt, wäre ich natürlich gern Bond. Ich stell das mal so in den Raum. Außerdem schaue ich in einem Anzug wirklich gut aus."