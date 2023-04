Für die finale Folge der überaus erfolgreichen US-Sendung "The Late Late Show" mit James Corden (44) wurden ein letztes Mal schwere Promi-Geschütze aufgefahren. Zur Primetime versammelte Corden, der nach acht Jahren als Moderator des CBS-Formats abtritt, Weltstars aus der Film- und Musikbrache - etwa Adele (34) und Tom Cruise (60). Dabei gelang ihm ein Kunststück - der Komiker hatte doch glatt die eine Sache gefunden, vor der "Mission: Impossible"-Star Cruise Angst hat.

Im Laufe der vergangenen acht Jahre hatten Corden und Cruise diverse halsbrecherische Stunts miteinander überstanden. Für das Finale wurde der Spieß jedoch umgedreht und Corden, der immer wieder auch als Sänger auftritt, entführte Cruise in die Welt der Musicals. Genauer gesagt in das farbenfrohe Ensemble von "Der König der Löwen", wo sie in Timon- und Pumbaa-Kostümen für die perplexen Zuschauer das berühmte Lied "Hakuna Matata" trällerten.

Mehr noch: Nach einem zwischenzeitlichen "Streit" versöhnten sich die beiden auf die einzig denkbare Art und Weise: Indem sie gemeinsam "Can You Feel The Love Tonight" von Elton John (76) schmetterten.