"Im Moment ist vieles ungewiss"

In einem Interview mit "The Sun" sprach er über seine Pläne für die weitere Zukunft. Dort sagte er: "Im Moment ist vieles ungewiss. Es fühlt sich einfach sehr seltsam an - zu wissen, dass sich alles ändern wird, aber zu versuchen, an der Tatsache festzuhalten, dass Veränderungen grundsätzlich eine gute Sache sind."

Der Abschied falle ihm natürlich sehr schwer, doch das stärkste Gefühl sei Dankbarkeit: "Ich weiß nicht, was ich getan habe, um so viele wunderbare Erinnerungen zu verdienen. Selbst wenn die heutige Show mein letzter Arbeitstag ist, habe ich eine unglaubliche Zeit hinter mir."