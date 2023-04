Jerry Springer ist tot: Talk-Legende stirbt mit 79 Jahren

Kontroverser Talkshow-Host

Über sagenhafte 28 Staffeln und mehr als 4.000 Episoden moderierte Springer von 1991 bis 2018 seine legendäre Talk-Sendung "The Jerry Springer Show". Mit seiner Show, die in einigen Märkten sogar Oprah Winfrey (69) an Popularität übertraf, galt Springer als König des Trash-TV. Er selbst sagte "CNN" zufolge einmal über die von ihm moderierte Sendung: "Ich finde, [die Show ist] albern, verrückt und hat keinen rettenden sozialen Wert, außer eine Stunde Eskapismus zu bieten [...]. Es ist eine Show über Verrücktheit".

Nach dem Ende seines größten TV-Erfolges war Springer von 2019 bis 2022 in der Reality-TV-Gerichtsshow "Judge Jerry" zu sehen, und trat zuletzt in der US-amerikanischen Ausgabe von "The Masked Singer" auf.