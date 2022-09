"Jan Ullrich – Der Gejagte": Doku-Serie auf Amazon Prime kommt

Jan Ullrich: "Wie ich vom Jäger zum Gejagten wurde"

Nachdem er in den späten 90er Jahren eine große Radsportbegeisterung in Deutschland rund um seinen Tour-de-France-Sieg im Jahr 1997 auslöste, geriet Ullrich mit Doping-Vorwürfen, Alkoholexzessen und Straftaten in die Schlagzeilen. In der Doku will Ullrich nun persönlich über seinen Weg sprechen. Dafür reist der Zuschauer zu seinen wichtigsten Karriereschauplätzen, von seinen Anfängen bis zu seinem großen Triumph in Paris und auch zu den Orten, mit der er weniger schöne Momenten verbindet.

"In letzter Zeit ist sehr viel über mich berichtet worden, Positives und Negatives. Jetzt ist es Zeit, dass ich mal meine Geschichte erzähle, die ganze Geschichte, wie ich vom Jäger zum Gejagten wurde", erklärt Ullrich in einem Statement. Er wolle das Publikum auf eine Reise durch sein Leben mitnehmen - "mit allen Turbulenzen, Rückschlägen und Herausforderungen". Produzent der Doku-Serie ist Jochen Köstler, Executive Producer Jan Klophaus und die Regie übernimmt Sebastian Dehnhart.

Amazon Prime hat noch zwei weitere Dokus bereits angekündigt. Am 23. September startet die 90-minütige Dokumentation "Apache bleibt gleich" über den Rapstar Apache 207 (24). Im Fühjahr 2023 ist die sechsteilige "All or Nothing"-Dokuserie zu sehen, die die Fußballnationalmannschaft zur WM nach Katar begleitet.