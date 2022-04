"Inventing Anna": RTL+ zeigt Doku über die echte Anna Sorokin

Auch Anna Sorokin selbst plant Doku

"ANNA SOROKIN - Die wahre Geschichte der Millionen Schwindlerin“ ist nicht die einzige Doku über die Glamour-süchtige Hochtstaplerin, die wir in naher Zukunft zu sehen bekommen werden. Sorokin, geschäftstüchtig wie eh und je, plant, selbst eine Doku über ihre Machenschaften – auf die sie anscheinend sehr stolz ist – auf den Markt zu bringen.

Dafür arbeitet sie mit der Produktionsfirma Bunim/Murry Productions zusammen, die auch unter anderem hinter "MTV: The Real World", dem Doku-Film "They Call Us Monsters" und dem Emmy-nominierten "Autism: The Musical" steht.

Allzu viel ist über das Projekt noch nicht bekannt, nur soviel: Die Doku-Serie setzt da an, wo "Inventing Anna" aufhört, erzählt die Geschichte von Sorokin also weiter. Es ist also wahrscheinlich, dass ihre Zeit im Gefängnis und ihre erneute Verhaftung wegen ihres abgelaufenen US-Visums nach nur einem Monat Freiheit gezeigt wird.

