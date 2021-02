Jesse Plemons für neuen Scorsese-Thriller gecastet

Hollywoods Star-Regisseur Martin Scorsese holt für seinen Big-Budget-Thriller "Killers of the Flower Moon" US-Schauspieler Jesse Plemons (32) als Hauptdarsteller vor die Kamera. Leonardo DiCaprio und Robert De Niro sind in weiteren Rollen mit an Bord, wie die Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Deadline.com" am 17. Feber berichteten. Das Projekt wird von Apple Studios produziert.

Der Thriller nach einer Sachbuch-Vorlage dreht sich um eine Mordserie an Mitgliedern des Osage-Indianerstamms in den 1920er-Jahren in Oklahoma, nachdem auf deren Land große Ölvorräte entdeckt worden waren. Scorsese will auch im Bezirk Osage unter Einbeziehung der dortigen Ureinwohner drehen. Plemons soll den leitenden FBI-Beamten spielen, der den Verbrechen nachgeht.