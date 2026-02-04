"This Is Pleasure" adaptiert Mary Gaitskills #MeToo-Novelle. Der Film stellt die erste Zusammenarbeit der beiden Stars dar.

Jessica Chastain (48) und Chris Pine (45) sollen in dem kommenden Drama "This Is Pleasure" die Hauptrollen übernehmen. Der Film basiert auf der gleichnamigen Novelle von Mary Gaitskill (71). Vorgestellt wird das Projekt als eines der Highlights beim European Film Market (EFM), der Branchenmesse für Verleiher und Produzenten im Rahmen der Berlinale.

Buchvorlage behandelt die Me-too-Bewegung Die Novelle "This Is Pleasure" erschien 2019 und beschäftigt sich mit der Me-too-Bewegung. Die Handlung des Films folgt Margot (Chastain), während Vorwürfe wegen Fehlverhaltens die Karriere ihres engsten Freundes, des charmanten Verlegers Quin (Pine), ins Wanken bringen. Margot muss im Verlauf des Geschehens entscheiden, ob Loyalität, Vergebung oder die Wahrheit das Ende ihrer langjährigen, intensiven Freundschaft bestimmen werden. Die Novelle wurde von Kritikern gefeiert und insbesondere für ihre vielschichtige und differenzierte Auseinandersetzung mit der Me-too-Bewegung gelobt. Zuvor wurde bereits 2002 Gaitskills' Kurzgeschichte "Secretary" als BDSM-Liebesdrama mit Maggie Gyllenhaal (48) und James Spader (65) in den Hauptrollen verfilmt, das inzwischen Kultstatus erreicht hat.

Verheiratetes Regie-Duo wird Projekt umsetzen Der neue Film mit Chastain und Pine wird von Shari Springer Berman (62) und Robert Pulcini (61) inszeniert, dem verheirateten Regie-Duo, das 2003 für die Tragikomödie "American Splendor" eine Oscar-Nominierung für das beste adaptierte Drehbuch erhielt und außerdem bei Folgen von "Succession" und "Only Murders in the Building" Regie führte. Nina Raine (50) adaptierte das Drehbuch nach Gaitskills Novelle.

Chastain und Pine sind selbst mit ihren Produktionsfirmen beteiligt Produziert wird der Film unter anderem von Killer Films, der Produktionsfirma die auch an "Was ist Liebe wert - Materialists" beteiligt war. Zudem sind auch Chastains Produktionsfirma Freckle Films und Pines Barry Linen Motion Pictures an der Produktion beteiligt. Der Film ist die erste Zusammenarbeit von Jessica Chastain und Chris Pine. Er behandelt ein gesellschaftlich relevantes Thema und gilt als potenzielles Prestige-Drama. Der Cast ist allerdings noch nicht offiziell bestätigt und ein Starttermin steht noch aus.