Jetzt auf Netflix: Joaquin Phoenix greift zum Hammer und will Blut sehen

Die schottische Regisseurin Lynne Ramsay ("We Need To Talk About Kevin") konnte 2017 mit ihrem Werk in Cannes groß abräumen: sie erhielt einen Preis für das beste Drehbuch, und Joaquin Phoenix wurde als bester Darsteller ausgezeichnet. Dabei bewies sie, dass weniger manchmal mehr ist, denn ursprünglich hatte ihr Film eine Länge von rund zwei Stunden, wurde für Cannes aber auf knapp 85 Minuten zusammengekürzt. In dieser komprimierten Version ist er seither auch zu sehen.

"You Were Never Really Here" ist derzeit auf Netflix verfügbar.