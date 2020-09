Jetzt bei Netflix: der Teenie-Slasher "The Babysitter: Killer Queen"

Im Teenie-Slasher "The Babysitter" bescherten Netflix und Regisseur McG dem zwölfjährigen Cole, gespielt von Judah Lewis, vor drei Jahren einen blutigen Abend und Teenie-Slasher-Fans jede Menge Spaß. Nun ist die Fortsetzung bei Netflix zu sehen. Im Regiesessel hat wieder McG Platz genommen. Er hat auch am Drehbuch mitgeschrieben. Hier ist der Trailer zum mörderischen Slasher-Sequel "The Babysitter: Killer Queen":