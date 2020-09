"Freaky": Erster Trailer zur Body-Switch-Horrorkomödie von Blumhouse

Teenie-Horror meets Body-Switch-Comedy

"Freaky" ist ein originelles Remake der Body-Switch-Komödie "Freaky Friday" (2003), in der Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis die Körper tauschen. Dieser Film war wiederum ein Remake des gleichnamigen Films mit Jodie Foster und Barbra Harris aus dem Jahr 1976. In beiden "Freaky Friday"-Filmen gab es aber keinen Killer und keinerlei Horror-Elemente.

"Freaky" kann aber auch ganz allgemein als eine Horrorfilm-Referenz an beliebte Body-Switch- oder Körpertausch-Komödien gesehen werden, wie z.B. "Solo für zwei" (1984) mit Steve Martin, "Big" (1988) mit Tom Hanks, "Switch" (1991) mit Ellen Barkin, die Highschool-Romanze "It's A Boy Girl Thing" (2006) und zuletzt (auch in einer originellen Variante) "Jumanji: Willkommen im Dschungel" (2017).

"Freaky" soll ab 26. November 2020 in den heimischen Kinos zu sehen sein.