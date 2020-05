Die besten Teenie-Horrorfilme auf Netflix, Amazon Prime & Sky

THE CABIN IN THE WOODS (2012)

Die College-Studenten Curt (Chris Hemsworth), Dana (Kristen Connolly), Jules (Anna Hutchison), Marty (Fran Kranz) und Holden (Jesse Williams) wollen am Wochenende im Landhaus von Curts Cousin abhängen. Nach endlos langer Autofahrt stellt sich das vermeintliche Haus zur Enttäuschung aller nur als heruntergekommen Waldhütte heraus. Um genau zu sein ist die Hütte richtig gruselig. Aber davon das Wochenende verderben lassen? Auf keinen Fall! Doch dann entdecken sie eine mysteriöse Falltür im Boden, die in den dunklen Keller führt. Was dort unten auf die fünf Freunde wartet, ist kaum zu glauben.

Das Regiedebüt von Drew Goddard ("Cloverfield"), an dessen Drehbuch auch "Buffy"-Schöpfer Joss Whedon mitgeschrieben hat, wurde binnen kürzester Zeit zum Kultfilm. "The Cabin in the Woods" überzeugt vor allem durch Humor und den ziemlich unerwarteten Twist.

"The Cabin in the Woods" ist zurzeit bei Netflix und Amazon Prime Video zu sehen.